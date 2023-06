Burgemeester waarschuwt actievoerders: terrein Tata is gevaarlijk

Burgemeester van Velsen Frank Dales waarschuwt actievoerders die dit weekend tegen Tata Steel willen gaan demonstreren dat ze het terrein van de staalfabriek niet mogen betreden. Het uitgestrekte fabrieksterrein is niet alleen priv├ęterrein, op meerdere plekken is het er “levensgevaarlijk”, schrijft Dales in een open brief.

“Met enorme installaties die niet uitgezet kunnen worden, hete stoffen, grote voertuigen waaronder treinen, enzovoort”, somt de burgemeester de gevaren op. “Tata Steel spant zich in om hierover duidelijk te zijn naar actievoerders die toch op hun terrein komen.”

Rond Tata wordt komend weekend volop actiegevoerd. Actiegroep Kappen met Kolen gaat op het strand in Velsen-Noord demonstreren, Greenpeace richt samen met kritische omwonenden een heel actiekamp in nabij de staalfabriek in de IJmond.

Dales heet iedereen welkom in zijn gemeente, maar benadrukt dat veiligheid voorop moet staan. Hij zegt eraan mee te werken dat demonstranten hun mening kunnen uiten. “Maar het moet wel veilig. Komt de volksgezondheid in gevaar of zijn er wanordelijkheden, dan kan er ingegrepen worden om de veiligheid te beschermen.”

Greenpeace wil nog niet zeggen of de organisatie plannen heeft om het Tata-terrein zelf te betreden. “We gaan demonstreren in het hart van de vervuiling, want we willen dat de meest ziekmakende onderdelen van Tata Steel dichtgaan”, reageert hoofd Klimaat en Energie Faiza Oulahsen. Wat dat precies inhoudt, wil Greenpeace nog niet kwijt.

“Greenpeace heeft vijftig jaar ervaring met veilig en vreedzaam actievoeren. We zijn goed voorbereid en voeren ook gesprekken met Tata Steel hierover”, voegt Oulahsen eraan toe. Volgens haar mag de burgemeester zich ook “achter de oren krabben” over de veiligheid van zijn inwoners. “Want het is namelijk juist gevaarlijk om in de buurt van Tata Steel te wonen, doordat bijna dagelijks gifwolken uit de fabriek komen.”

Tata Steel probeert dat beeld te nuanceren. “De uitstoot van Tata Steel is afgenomen, neemt af en zal ook in de komende jaren sterk verminderen”, stelde de staalfabrikant woensdag.

Een dag eerder werden twee installaties van het bedrijf onder verscherpt toezicht gesteld. De omgevingsdienst besloot daartoe, omdat de problemen bij de zogeheten cokesgasfabrieken “zich opstapelen”. Zo vervijfvoudigde het aantal meldingen van “ongewone voorvallen” het afgelopen jaar. Vaak houdt zo’n voorval in dat schadelijke stoffen de lucht ingaan.