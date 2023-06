Overijssel en Drenthe akkoord met uitbreiding elektriciteitsnet

De provincies Overijssel en Drenthe steunen plannen om het elektriciteitsnet uit te breiden via ondergrondse hoogspanningsverbindingen. Gedeputeerde Staten van beide provincies hebben ingestemd met de plannen van netbeheer TenneT, die tot en met 2 augustus voor iedereen ter inzage liggen. Het is volgens Overijssel de bedoeling dat de netversterking, noodzakelijk omdat het net nu al overbelast is, omstreeks 2030 klaar is.

TenneT onderzoekt de meest geschikte routes voor het ondergrondse net van zo’n 50 kilometer, die in het noordwesten van Overijssel en het zuidwesten van Drenthe moet komen te liggen. Het is de bedoeling dat op diverse plekken in beide provincies bovengronds nieuwe hoog- en middenspanningsstations komen te staan. De ondergrondse kabels verbinden deze stations met het al bestaande netwerk. Het hele project kost ruim een half miljard euro.

“De vraag naar capaciteit van het landelijke hoogspanningsnet is groot door de snelle ontwikkeling van de energietransitie en de verdere economische groei”, aldus de provincie Overijssel, die inzet op meer zonne- en windenergie. “Versterking zorgt voor een hogere capaciteit, waardoor straks meer ondernemers en huishoudens niet alleen energie kunnen afnemen, maar ook elektriciteit kunnen terugleveren. De vraag groeit door de komst van windturbines, zonneparken, laadpalen, warmtepompen en de verduurzamingsplannen van de industrie. Ook de energievraag van huishoudens neemt toe in verband met het gasloos maken van woningen.”