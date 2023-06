Advies Haagse gespreksleider Bruins: praat over De Mos in college

De partijen in de gemeenteraad van Den Haag moeten snel beginnen met praten over toetreding van Richard de Mos en zijn partij Hart voor Den Haag tot de coalitie. Dat is het advies van ‘gespreksleider’ Bruno Bruins. In de afgelopen weken heeft de oud-minister gewerkt als bemiddelaar om spanningen in de raad weg te nemen.

Hart voor Den Haag is de grootste partij in de gemeenteraad van Den Haag en zat van 2018 tot 2019 in de lokale coalitie. Partijleider Richard de Mos en fractielid Rachid Guernaoui stonden dit jaar terecht voor omkoping. Als raadsleden en als wethouders zouden ze bevriende ondernemers hebben geholpen in ruil voor donaties aan de partij. Ze werden echter volledig vrijgesproken. Dat is nog niet definitief, het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan.

De Mos wil na de vrijspraak terug in het college. “Het verdient aanbeveling om deze gesprekken spoedig aan te vangen”, adviseert Bruins. Volgens de gespreksleider zijn VVD, CDA en D66 bereid om daarover te praten, maar GroenLinks en PvdA absoluut niet. Die partijen willen dat de huidige coalitie doorgaat.