Rijkswaterstaat waarschuwt voor snelle stijging Maas in Limburg

Rijkswaterstaat waarschuwt voor een mogelijk snelle stijging van de waterstand van de Maas donderdag, met name in Limburg. De forse neerslag die voor donderdag in België voorspeld wordt, kan volgens de dienst de komende 24 uur leiden tot een onverwacht sterke stroming van de Maas. Met name de recreatievaart moet daarmee rekening houden.

In België wordt in korte tijd veel neerslag verwacht. Daardoor kan de stroming op de Maas veel sterker zijn dan de afgelopen weken. Rijkswaterstaat verwacht overigens geen extreem hoogwater. Wel kunnen met name in Roermond uiterwaarden onder water lopen.