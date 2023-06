100 mensen lopen stille tocht voor doodgestoken AH-medewerkster

In Den Haag hebben ruim honderd mensen meegelopen in een stille tocht om Antoneta Gjokja te herdenken, de supermarktmedewerkster die een week geleden werd doodgestoken in de vestiging van Albert Heijn op de Turfmarkt waar ze werkte. Sommigen hadden een wit T-shirt aan met een foto van Antoneta erop. Ook hadden mensen witte rozen en herdenkingslichtjes meegenomen.

De stille tocht begon om 20.15 uur op de Laan van Reagan en Gorbatsjov, vlak bij Den Haag Centraal. Het initiatief voor de herdenkingsmars kwam van het restaurant Very Italian Pizza in Den Haag, waar de vrouw eerder werkte. Daarnaast liepen ook vriendinnen van Antoneta en collega’s van de Albert Heijn mee. Bij de supermarkt aan de Turfmarkt zijn de kaarsjes, witte bloemen en herdenkingslichtjes neergezet.

De Haagse wethouder Arjen Kapteijns was ook aanwezig bij de tocht. Hij noemt de dood van de vrouw “afschuwelijk”. “Ik heb veel ondernemers uit de buurt hierover gesproken, het is echt iets wat de mensen bezighoudt”, aldus de wethouder, die het stadsdeel Centrum in zijn portefeuille heeft.

De 36-jarige AH-medewerkster werd vorige week dinsdagochtend neergestoken in het filiaal van de supermarkt aan de Haagse Turfmarkt. Ze overleed ter plekke aan haar verwondingen. Verdachte in de zaak is de 56-jarige Jamel L., die een lang strafblad heeft vanwege misdrijven in Nederland, Engeland en Curaçao. Vijf jaar geleden kreeg L. een tbs-maatregel opgelegd in Curaçao, maar Nederland weigerde om die behandeling over te nemen.