Boete voor bestuurder tractor Den Haag, politiebussen opgesteld

Een bestuurder van een tractor is donderdagochtend bekeurd op de Koningskade in Den Haag “vanwege het niet voeren van een kentekenplaat”. Op verschillende plekken in de stad staan politiebussen; bij station Den Haag Centraal, het Malieveld en het Korte Voorhout.

Een woordvoerder van de gemeente Den Haag zei even voor 10.30 uur dat er nog geen contact is gelegd met de organisatie achter het protest. Wel is “kennisgenomen” van de protestlocatie die via het Telegramaccount van Convoy Nederland is verspreid, namelijk het tijdelijke Tweede Kamergebouw aan de Bezuidenhoutseweg. De politie is hier aanwezig en spreekt ook actief mensen aan.

Eerder op de ochtend werden al drie trekkers vanaf de Brouwersgracht in Den Haag “verwezen naar een parkeerlocatie”. Farmers Defence Force (FDF) had eerder een protest aangekondigd en mensen opgeroepen om met trekkers te komen.

In de Tweede Kamer wordt donderdag gedebatteerd over het mislukte landbouwoverleg. Even na 10.00 uur zijn de betrokken ministers Christianne van der Wal en Piet Adema hier gearriveerd.