Rutte: delen telefoonnummers Kamerleden pure intimidatie

Het online openbaar maken van telefoonnummers van CDA-Kamerleden is volgens premier Mark Rutte “pure, pure intimidatie”. Hij noemt de actie “ontzettend laf” en “idiotie”.

De nummers van onder anderen Derk Boswijk en Eline Vedders zijn op sociale media gedeeld. Daarbij stond een foto van voorman Mark van den Oever van de Farmers Defence Force (FDF) en wordt verwezen naar het boerenprotest van donderdag in Den Haag.

Van den Oever verklaarde tegenover de NOS er niks mee te maken te hebben, maar zegt er ook niet rouwig om te zijn.

Rutte roept op dit soort acties niet meer te doen. Je mag het met elkaar oneens zijn, “maar je gedraagt je wel fatsoenlijk en respectvol”, aldus de premier die in Brussel is voor de top van de EU-leiders. “Zo kun je in een beschaafd land niet met elkaar functioneren.”