Critici circuit Zandvoort blijven doorgaan ondanks verloren zaken

Natuur- en milieuorganisaties blijven pleiten voor een al dan niet gedwongen verduurzaming van het circuit van Zandvoort. Ook de juridische strijd daarover is nog niet voorbij, ook al heeft de Raad van State woensdag hun inhoudelijke bezwaren tegen stikstofberekeningen van tafel geveegd. “Het is zeker dat het circuit zal moeten veranderen omdat het ernstige natuurschade veroorzaakt”, zegt Mobilisation for the Environment (MOB) stellig.

MOB benadrukte al voor de uitspraak van de hoogste bestuursrechter dat die alleen gaat over de huidige natuurvergunning. Een vraag die op de achtergrond blijft spelen, en waar nu nog geen antwoord op is gekomen, is of het circuit op de langere termijn hetzelfde kan blijven. Het ligt in een duingebied waarvan een groot deel een beschermde status heeft en volgens natuurrapportages al jaren te veel stikstof te verduren heeft. Daar dragen ook racewagens en auto’s van bezoekers aan bij doordat ze stikstofoxiden uitstoten.

Natuurorganisaties zijn daarnaast kritisch over de geluidsoverlast die het circuit veroorzaakt. “De toekomst voor het Circuit Park Zandvoort moet worden gezocht in de omschakeling van de door benzine aangedreven voertuigen naar elektrisch aangedreven voertuigen”, vindt Stichting Duinbehoud daarom. Zo’n omschakeling zou de uitstoot van stikstof en CO2 én de geluidsoverlast volgens de organisatie “drastisch verminderen”.

In drie tot vijf jaar zou het mogelijk moeten zijn om het circuit een stuk duurzamer te maken, stelt Duinbehoud. “Of de Formule 1 in dit toekomstplaatje past, zal nog moeten blijken”, klinkt het. Volgens Duinbehoud heeft het circuit “kansen om zich te profileren als meest duurzame racecircuit in de wereld”.

Over de vergunning van het circuit loopt nog een andere rechtszaak, bij de rechtbank in Haarlem. Die gaat over een verzoek van MOB aan de provincie Noord-Holland om de vergunning van het circuit in te trekken. De provincie wilde dat niet, waarop de milieuorganisatie opnieuw naar de rechter stapte. In deze zaak wordt rond de jaarwisseling een uitspraak verwacht.

Over Zandvoort zijn al tientallen rechtszaken gevoerd, steeds met als uitkomst dat het circuit open mocht blijven en races mocht blijven organiseren. Los van de rechtszaken wijst Stichting Duinbehoud erop dat de provincie sowieso de ruimte heeft om opnieuw te beoordelen of een racecircuit “midden in een beschermd natuurgebied wel toelaatbaar is”.