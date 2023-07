Schiphol: ongeveer 400 vluchten geschrapt vanwege noodweer

Schiphol laat weten dat er ongeveer vierhonderd vluchten zijn geschrapt als gevolg van het noodweer in Nederland. Het gaat om zo’n tweehonderd vertrekkende en tweehonderd aankomende vluchten, meldt een woordvoerster. Ook houdt de luchthaven er rekening mee dat het vliegverkeer ernstig verstoord blijft tot 16.00 uur, eerder was dat 15.00 uur.

Schiphol liet eerder al weten dat ruim driehonderd vluchten waren geannuleerd. Om de reizigers op de luchthaven van de laatste informatie te voorzien, wordt kantoorpersoneel ingezet. Dat zou volgens de zegsvrouw gaan om tientallen medewerkers. Reizigers wordt verder verzocht de actuele reisinformatie in de gaten te houden via de website en app van Schiphol.

KLM liet eerder weten woensdag 207 vluchten op Schiphol te moeten schrappen. Daar zijn in de loop van de dag nog eens twintig bovenop gekomen, laat een woordvoerster weten. Aanleiding voor de annuleringen is het slechte weer, maar ook baanonderhoud waardoor de baancapaciteit beperkt is.

Transavia heeft inmiddels zeventien vluchten geschrapt op Schiphol, zes meer dan de oorspronkelijke elf annuleringen. Reizigers kunnen hun reis kosteloos omboeken. Een woordvoerster raadt reizigers aan de website van de luchtmaatschappij goed in de gaten te houden, waarop Transavia actuele informatie publiceert. Zij hoopt dat de storm aan het begin van de middag weer wat gaat liggen, “zodat we zo snel mogelijk weer volgens de normale operatie kunnen draaien”.