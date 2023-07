Poly eerste zeer zware zomerstorm ooit in Nederland

Storm Poly die woensdag over ons land raast, is de eerste zeer zware zomerstorm ooit en daardoor de zwaarste zomerstorm ooit gemeten. Dat meldt Weeronline.

In IJmuiden werd woensdag tussen 08.00 en 09.00 uur een uur lang windkracht 11 gemeten. Bij deze windkracht is een storm officieel een zeer zware storm: Poly gaat hiermee dan ook de boeken in als eerste zeer zware zomerstorm ooit en de zwaarste zomerstorm ooit. Zware zomerstormen zijn volgens Weeronline zeer zeldzaam. “Een zeer zware zomerstorm zoals vandaag is dus uniek”, aldus het weerbureau.

In IJmuiden werd woensdagochtend een windstoot gemeten van 146 kilometer per uur. Dat is tot dusver ook de zwaarste windstoot die ooit in de zomer is genoteerd in ons land.

De vorige zeer zware storm was op 18 januari 2018. De laatste keer dat er sprake was van een zware zomerstorm was op 25 juli 2015. Toen was de zwaarste windstoot 122 kilometer per uur en werd deze ook in IJmuiden gemeten.