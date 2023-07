CBR cancelt in gebieden met code rood rijexamens tot 11.00 uur

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft besloten alle rijexamens in gebieden waar code rood geldt woensdag te schrappen tot in elk geval 11.00 uur. Dat heeft een woordvoerder laten weten. Kandidaten moeten hun afspraak verplaatsen. Het CBR besluit in de loop van de ochtend of ook na 11.00 uur examens worden geschrapt.

In gebieden met code oranje moeten examinatoren besluiten of het verantwoord is om een rijexamen met een personenauto door te laten gaan of niet. Het CBR kan niet zeggen om hoeveel examens het gaat, “maar in elk geval honderden”. In heel Nederland staan woensdag 2800 rijexamens gepland.

Het CBR verwacht dat ook in gebieden met code oranje “zeker de examens met een aanhanger en de examens met een motor of bromfiets” worden afgelast. Het KNMI heeft code rood afgekondigd voor de provincies Noord-Holland, Flevoland, Friesland en het IJsselmeergebied.

Met dit zwaarste weeralarm dat het instituut kan afgeven, wordt gewaarschuwd voor een weersituatie die voor zoveel schade, letsel en overlast kan zorgen dat het maatschappijontwrichtend kan zijn.