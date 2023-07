NS: onduidelijk of treinen vandaag nog rijden, storing in reisapp

De NS weet voorlopig niet of het treinverkeer in het noorden van Nederland vandaag nog wordt hervat. De spoorwegmaatschappij besloot woensdagochtend om de treinen in een groot deel van Noord-Nederland niet meer te laten rijden vanwege de storm Poly. Op de website van NS staat dat dit naar verwachting tot 16.00 uur duurt, maar mogelijk ook langer.

“Het is nog niet bekend of in het verloop van de dag treinverkeer weer mogelijk wordt”, aldus de NS, die om 08.30 uur het treinverkeer in Noord-Holland en Flevoland stil legde. Inmiddels rijden in vrijwel heel Noord-Nederland geen treinen meer.

De NS laat weten dat het treinverkeer is gestaakt van en naar Alkmaar, Amersfoort Centraal, Amsterdam Centraal, Groningen, Haarlem, Hilversum, Hoorn, Leeuwarden, Schiphol, Utrecht Centraal, Weesp, Zaandam en Zwolle. Op Twitter geeft de NS aan dat er momenteel geen vervangend vervoer is voor gestrande reizigers.

De reisplanner van de NS is door overbelasting en een storing ook niet bereikbaar, aldus de maatschappij.