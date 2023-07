ChristenUnie-leider Bikker: sterk dat Rutte zelf een punt zet

ChristenUnie-leider Mirjam Bikker vindt het vertrek van premier Mark Rutte uit de politiek onverwacht. Ze noemt het “sterk dat hij nu zelf een punt zet”. Ze heeft “diepe waardering” voor de bijna dertien jaar dat hij premier is geweest. “Je denkt terug aan de kernmomenten als premier, zoals de MH17.”

Vorige week bleek volgens haar heel duidelijk “dat we er niet uitkwamen en ik me afvroeg wat de strategie is”. Bikker stelt dat de komende verkiezingen ergens over gaan en “wat mij betreft een hoopvol verhaal”.

Bikker zegt dat het aan de leden is om een lijsttrekker te kiezen voor de ChristenUnie. Maar ze zegt dat ze “voluit gemotiveerd is” om te laten zien waar haar partij voor staat en dat het belangrijk is om te laten zien “dat we aan de slag gaan”.