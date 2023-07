Piet Ploeg prijst Ruttes inzet MH17-dossier: we grepen nooit mis

Piet Ploeg vindt het “buitengewoon spijtig” dat Mark Rutte na de verkiezingen uit de politiek vertrekt. De voorzitter van de Stichting Vliegramp MH17 had de afgelopen jaren vaak contact met de demissionair premier, in de nasleep van de ramp met vlucht MH17 in juli 2014. “We konden ons als nabestaanden geen grotere supporter voorstellen dan Rutte”, zegt hij. “Van het allereerste begin tot de dag van vandaag grepen we bij hem nooit mis.”

Ploeg heeft enkele keren per jaar overleg met een kabinetsdelegatie onder leiding van Rutte, vertelt hij. “Altijd weer toonde hij zijn buitengewone betrokkenheid”, blikt Ploeg terug. “En hij was altijd beschikbaar als het nodig was. Ik kon hem altijd sms’en.”

Volgens Ploeg zijn onder Ruttes verantwoordelijkheid veel belangrijke stappen gezet. Als voorbeelden noemt hij de vervolging van de verdachten en de procedure bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. “Ook heeft hij altijd zijn internationale contacten ingezet. Al die kletskoekverhalen over dat de onderste steen nooit boven zou komen, kloppen niet. Ik kan me geen premier voorstellen die zo ongelooflijk betrokken was op dit dossier.”

Rutte noemt de MH17-ramp doorgaans als het indrukwekkendste moment uit zijn tijd als minister-president. Ook maandag noemde hij de ramp het meest ingrijpende moment uit zijn premierschap.