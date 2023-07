Wilders maakt Rutte zeldzame complimenten in debat

Oppositieleider Geert Wilders, een van de grootste criticasters van demissionair premier Mark Rutte, heeft zeldzame complimenten uitgedeeld aan het begin van het debat over de val van het kabinet. Wilders prees Ruttes “tomeloze inzet”, en respecteert diens besluit om na de be√ędiging van het volgende kabinet uit de politiek te stappen.

“Wij hebben politiek, ook in de eerste twee jaar van kabinet-Rutte I, vind ik uitstekend samengewerkt.” Wilders’ PVV gaf gedoogsteun aan dat eerste kabinet, dat uiteindelijk viel over bezuinigingen. Daarna stonden Wilders en Rutte steevast juist lijnrecht tegenover elkaar, ondanks dat de PVV-leider begon bij de VVD, en zelfs Ruttes mentor was.

“Uw keuzes waren niet de onze, maar u bracht ze met overtuiging en dat verdient ontzettend veel respect”, zei Wilders aan het begin van het debat. “Ik wens u dan ook oprecht het allerbeste toe voor de toekomst.” De Tweede Kamerleden roffelden lang op de tafeltjes in de debatzaal, uit teken van respect voor de afzwaaiende Rutte.

Daarna ging Wilders overigens wel door met zijn kritiek op het “het links-liberale wanbeleid” van het net gevallen kabinet. Zeker op migratie had veel meer moeten gebeuren, vindt de PVV-leider.