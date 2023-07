LTO: waardering voor wat Rutte heeft bereikt ‘zeer uiteenlopend’

Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland prijst demissionair premier Mark Rutte na de aankondiging van diens vertrek uit de politiek. Wel erkent de belangrijke lobbyclub voor boeren dat de meningen over Rutte in de sector uiteenlopen. “Zoals zal gelden voor de gehele Nederlandse bevolking, geldt ook voor boeren en tuinders dat de (politieke) waardering voor wat Mark Rutte als premier heeft bereikt en gedaan zeer uiteenlopend is.”

Volgens LTO heeft Rutte in de afgelopen dertien jaar op verschillende belangrijke dossiers voor de land- en tuinbouw “belangrijke input” geleverd. “Als organisatie heeft LTO de persoonlijke contacten in de samenwerking met premier Rutte als prettig ervaren en gewaardeerd, ook als we het fundamenteel oneens bleken te zijn”, zo klinkt het. LTO waardeert het ook dat Rutte bij bezoeken aan boerenbedrijven en tuinders tijdens zijn premierschap “oprecht” het gesprek aanging over ondernemerschap en de moeilijkheden die daarbij komen kijken.

De organisatie gaat in een verklaring ook in op de afgelopen periode, waarin het kabinet en LTO er niet in slaagden om afspraken te maken over de toekomst van de landbouw. “De afgelopen jaren was de samenwerking op momenten intensief, zoals de gesprekken vorige zomer tijdens het onderhandelingsproces met Johan Remkes over het stikstofbeleid van het kabinet. Ook onlangs, tijdens de onderhandelingen voor een mogelijk Landbouwakkoord – waar we op inhoud helaas niet zijn uitgekomen – toonde de premier grote betrokkenheid.”