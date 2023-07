Bedrijfsleven is Rutte ‘zeer erkentelijk’ voor jarenlange inzet

Het Nederlandse bedrijfsleven is vertrekkend demissionair premier Mark Rutte “zeer erkentelijk” voor zijn inzet voor het land, ook op internationaal niveau. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland roemen vooral de kwaliteit van Rutte om in een moeilijk politiek landschap meerderheden te vinden voor belangrijke zaken. “Van de nieuwe pensioenwet tot alle investeringen in de vernieuwing van de economie (Groeifonds) en de aanpak om bedrijven en burgers door de corona-periode heen te loodsen”, klinkt het.

In Europa heeft Rutte, die maandag zijn vertrek aankondigde uit de politiek na bijna dertien jaar premierschap, zich volgens de ondernemers “hard gemaakt voor samenwerking en steeds coalities weten te bouwen om Europa sterker en weerbaarder te maken”. “Zeker in een tijd van oorlog aan de Europese buitengrens is dat heel belangrijk. Ook buiten Europa was hij een enorme pleitbezorger voor ons land en het Nederlands bedrijfsleven.”

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland kwam het vertrek van Rutte na de val van het kabinet vrijdag “niet geheel onverwacht”. “Wij hopen dat hij als demissionair premier – tot het aantreden van een nieuw kabinet – kan helpen om Nederland door deze onrustige tijd te loodsen, waarbij op tal van terreinen de uitvoering van beleid zoals rond wonen, stikstof en klimaat wel door moet gaan.”