Halsema bedankt Rutte voor jarenlang het land dienen

“Mark Rutte heeft het land vele jaren gediend. Daar wil ik hem hartelijk voor bedanken”, laat de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema weten in een reactie op het aangekondigde vertrek van Rutte uit de politiek. “Ik wens hem rust, geluk en vrijheid toe”, zegt Halsema.

Demissionair premier Rutte liet maandagochtend weten niet meer beschikbaar te zijn als VVD-lijsttrekker voor de komende Tweede Kamerverkiezingen komende najaar. Na de verkiezingen verlaat hij de politiek, waarin hij dan dertien jaar als premier en zeventien jaar als VVD-leider actief was.

Rutte en Halsema zaten jarenlang samen in de Tweede Kamer, Halsema namens GroenLinks. In 2018 werd zij burgemeester van Amsterdam. In de rollen van premier en burgemeester waren de twee op talloze plechtigheden, zoals bij de Nationale Herdenking op 4 mei op de Dam of de herdenking van de Holocaust in de hoofdstad.

De afgelopen jaren was er soms ook onenigheid tussen de twee, bijvoorbeeld over de naleving van het boerkaverbod. De burgemeester voelde zich in 2020 door Rutte in de kou gezet, vanwege het gebrek aan steun tijdens een grote antiracismedemonstratie op de Dam terwijl de coronaregels nog van kracht waren. Dat bleek uit de sms’jes tussen de twee die later werden vrijgegeven.