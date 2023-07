Friese bestuurders willen dat kabinet zoveel mogelijk doorregeert

De Gedeputeerde Staten in Friesland willen dat het demissionaire kabinet op zo veel mogelijk belangrijke thema’s doorgaat met regeren en dat zo weinig mogelijk controversieel wordt verklaard. De bestuurders willen het liefst dat er gewoon verder wordt geregeerd, tot er een nieuw kabinet is.

Als een onderwerp controversieel wordt verklaard door de Tweede Kamer, mogen daar geen nieuwe besluiten over worden genomen door het demissionaire kabinet. Totdat de Tweede Kamer daarover stemt, na de zomerstop, ligt sowieso alles stil. Dat is volgens de gedeputeerden al een probleem.

Gedeputeerde Douwe Hoogland zei dat vooral het stikstofbeleid en de provinciale programma’s voor het landelijke gebied niet controversieel moeten worden verklaard. “Boeren en natuurbeheerders snakken naar duidelijkheid, we moeten hier verder mee”, zegt Hoogland over de plannen voor het landelijk gebied. Als dat niet kan, “komt alles klem te zitten”. Het stikstofbeleid is een heikel punt waar veel partijen verschillende meningen over hebben, zowel in de provincie als landelijk.

Andere belangrijke thema’s die moeten doorgaan volgens de Friese bestuurders, zijn de woondeal, asielzoekersopvang, de herverdeling van het provinciefonds en het mijnbouwbesluit voor gaswinning bij de Waddenzee in Ternaard. Sommige thema’s waren voor de vorige verkiezingen ook controversieel verklaard, dat blijft dan zo tot er een nieuwe regering zit en dat duurde vorige keer bijna een jaar. “Als die nu weer controversieel worden verklaard, dan liggen onderwerpen misschien wel twee jaar stil in een periode van vier jaar”, aldus commissaris van de Koning Arno Brok. Volgens de commissaris is in het verleden en in andere landen bewezen dat doorregeren een goede optie is.