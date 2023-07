Honderden herdenken in Den Haag massamoord in Srebrenica

Enkele honderden mensen herdenken dinsdag voor de 28e keer de genocide in Srebrenica in 1995. Voorafgaand aan de herdenking op het Lange Voorhout in Den Haag is een vredesmars gelopen ter nagedachtenis aan de massamoord, deelnemers droegen een spandoek met foto’s van de slachtoffers. Een groot aantal bezoekers droeg witte shirts met de tekst ‘never forget Srebrenica’.

Srebrenica wordt gezien als de ernstigste oorlogsmisdaad in Europa na de Tweede Wereldoorlog. Nederlandse blauwhelmen van Dutchbat beschermden de enclave tijdens de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië. Maar Dutchbat III werd overlopen door Bosnisch-Servische eenheden. Na de inname zijn circa 8000 Bosnische moslimmannen en -jongens vermoord door de Bosnische Serviërs.

Vorig jaar bood minister van Defensie Kajsa Ollongren haar “diepste excuses” aan voor het feit dat zij samen met de internationale gemeenschap de genocide in Srebrenica niet heeft kunnen voorkomen. Toen werd ook bekend dat in Den Haag een monument komt voor de slachtoffers.