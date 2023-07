Utrechts winkelcentrum Hoog Catharijne viert jubileumfeest

Hoog Catharijne bestaat vijftig jaar. Het overdekte winkelcentrum is naast de Domtoren misschien wel de beroemdste plek van Utrecht. Het trekt jaarlijks ruim dertig miljoen bezoekers en is hiermee het drukst bezochte winkelcentrum van het land. Qua oppervlakte is het het grootste van Europa.

Op 24 september, de dag waarop prinses Beatrix vijftig jaar geleden de openingshandeling verrichtte, viert Hoog Catharijne feest. Vijftig jaar geleden werden de festiviteiten overschaduwd door protesten. Duizenden Utrechters demonstreerden tegen de komst van het immense gebouw naast het Centraal Station. Voor de komst moesten beeldbepalende, zelfs middeleeuwse gebouwen worden gesloopt. Ook het gebouw van verzekeringsmaatschappij De Utrecht ging plat. Dit was een van de belangrijkste jugendstilpanden van Nederland en nog altijd treuren mensen hierom.

Een deel van de Stadsbuitengracht werd destijds gedempt voor een autoweg, de Catharijnebaan. Inmiddels is met de laatste verbouwingen en uitbreiding de Singel weer open gegraven. Het water stroomt nu onder het winkelcentrum door.

Hoog Catharijne kent ook een roemruchte geschiedenis. Daklozen en drugsverslaafden gebruikten het verwarmde, overdekte winkelcentrum om te verblijven. Later vertrokken zij naar een overdekte distributiestraat die hierdoor de ‘junkentunnel’ ging heten. Die werd op last van de gemeente gesloten.

In de loop der jaren is steeds meer ver- en gebouwd. Tegenwoordig bestaat Hoog Catharijne uit bijna 130 winkels, dertig horecazaken, kantoren en parkeergelegenheden.