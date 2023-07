Van 20 juli tot en met 6 augustus geen treinverkeer bij Apeldoorn

Het treinverkeer bij station Apeldoorn ligt van 20 juli tot en met 6 augustus stil vanwege werkzaamheden aan het spoor door ProRail. Reizigers op trajecten tussen Apeldoorn en Amersfoort, Deventer en Zutphen moeten een omreisroute volgen. De NS en Arriva zetten vanwege de werkzaamheden bussen in, meldt de NS dinsdag.

Spoorbeheerder ProRail vernieuwt onder meer de sporen en perrons. Ook worden de wissels vervangen. Door de aanpassingen kunnen treinen tussen Apeldoorn en Amersfoort straks sneller in- en uitrijden, wordt het spoor volgens de NS robuuster en zijn reizigers beter verspreid over het station.

De NS zet tussen Apeldoorn en Deventer snelbussen in. Arriva rijdt met stopbussen tussen Apeldoorn en Zutphen. Reizigers tussen Amersfoort Centraal en Deventer wordt geadviseerd om te reizen via Zwolle. Dat geldt ook voor reizigers die tussen Almelo en Amersfoort reizen. De NS raadt reizigers aan om voor vertrek de reisplanner op de website of in de app te checken.