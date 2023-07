Litouwen verwacht komst meer Nederlandse militairen

Litouwen verwacht dat ook Nederland meer militairen stuurt om het buurland van Rusland te beschermen. Duitsland, de belangrijkste leverancier van de NAVO-troepenmacht in het land, waarvan al Nederlandse militairen deel uitmaken, heeft al toegezegd versterkingen te sturen. De regering in Vilnius rekent “natuurlijk” ook op Nederland, zegt president Gitanas Nauseda op de NAVO-top in zijn land.

Litouwen maant de andere NAVO-lidstaten al langer om meer troepen in het land te legeren. Het voelt zich sinds de Russische invasie in Oekraïne nog meer bedreigd dan voorheen. De mogelijke komst van Wagner-huurlingen en kleine kernwapens uit Rusland naar buurland Belarus heeft dat onbehagen nog versterkt.

Van de ongeveer 1600 NAVO-militairen die nu in Litouwen zijn gestationeerd levert Nederland er ongeveer driehonderd. Het was de bedoeling van de NAVO om het daarbij te laten en versterkingen klaar te zetten in hun thuisland om in geval van nood snel naar Litouwen af te reizen. Maar Litouwen en andere NAVO-lidstaten die aan Rusland grenzen vinden dat niet geruststellend genoeg. Duitsland maakte daarop kenbaar toch extra troepen naar Litouwen te willen sturen.

Demissionair defensieminister Kajsa Ollongren liet al meermaals doorschemeren dat er meer NAVO-troepen naar Litouwen zouden moeten gaan. Maar ze houdt zich nog op de vlakte of er meer Nederlanders worden gestationeerd. De toezegging van versterkingen is voor rekening van de Duitsers, benadrukt ze. Bovendien moet Litouwen eerst nog zorgen dat de extra militairen onderdak hebben en kunnen oefenen en dat kan nog wel een paar jaar duren. Ook voor de troepen die Nederland al in Litouwen heeft waren de voorzieningen nog niet op orde.

Ook bij andere NAVO-landen die troepen hebben in de oostelijke lidstaten zijn nog bedenkingen. Het Verenigd Koninkrijk, dat de leiding heeft van de NAVO-macht in Estland, wil er vooralsnog ook nog geen extra militairen legeren maar ze in eigen land achter de hand houden.