Nieuwe gedeputeerde aangevallen op tweets over politieke partijen

Een van de mensen die BBB in Drenthe naar voren heeft geschoven als kandidaat-gedeputeerde, Jisse Otter, krijgt kritiek van de oppositie omdat hij eerder tweets heeft doorgestuurd waarin andere politieke partijen ‘schijnheiligheid’ werd verweten of ‘absurd’ werden genoemd.

De oppositiepartijen GroenLinks en D66 willen weten hoe het nieuwe college samenwerking met de hele Staten voorop kan stellen, als Otter met de retweets geen respect voor andere partijen heeft getoond. “Het is naar onze overtuiging een bijdrage aan polarisatie, hoewel BBB heeft aangegeven dat juist te willen keren”, stelt D66-fractievoorzitter Anry Kleine Deters.

Otter stuurde tweets door waarin de Partij voor de Dieren en D66 schijnheilig werden genoemd en GroenLinks “absurd denken” werd verweten. Over de VVD, partner in de nieuwe coalitie, stuurde Otter de tweet door: “VVD is een zielloze verzameling onkunde en bedrog!”

“Een tweet uit het verleden, het zij zo. Wij hebben er het volste vertrouwen in”, reageerde VVD-fractievoorzitter Kees Vianen. BBB-voorman Gert-Jan Schuinder zag het probleem evenmin: “Soms zijn dingen tegen het randje aan, maar wat BBB betreft was dit er niet overheen.”

Het Drents parlement benoemde ondanks de kritiek Otter en Egbert van Dijk als gedeputeerden namens BBB. Naast hen nemen Yvonne Turenhout (PvdA), Willemien Meeuwissen (VVD) en Henk Jumelet (CDA) plaats in het college. Acht van de 41 aanwezige Statenleden stemden daarbij tegen de benoeming van Otter.