Door een steekpartij in de Vredeman de Vriesstraat in Tilburg is zaterdag een persoon gewond geraakt, laat de politie weten. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft nog niemand aangehouden.

Wat zich precies heeft afgespeeld in de Tilburgse straat is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek.