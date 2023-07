Veel flauwtes na binnenkomst Vierdaagselopers

Het Rode Kruis heeft opmerkelijk veel Vierdaagselopers onderuit zien gaan aan het eind van hun eerste loopdag, na binnenkomst in Nijmegen. Het werd dinsdagmiddag nog behoorlijk warm in Nijmegen. Volgens het Rode Kruis is stilstaan na de geleverde inspanning in combinatie met warmte en alcohol genoeg om mensen die daar gevoelig voor zijn te laten flauwvallen. Er hebben zich geen ernstige incidenten voorgedaan volgens de dienst.

Er waren ook erg veel blarenbehandelingen op het finishterrein, terwijl het onderweg juist relatief rustig was met de blaren, aldus het Rode Kruis. De dienst denkt dat lopers voor de grootste hitte terug in Nijmegen wilden zijn en daarom met blaren doorgelopen zijn. Het Rode Kruis verwacht tot in de loop van dinsdagavond bezig te zijn met het verzorgen van vele honderden blaren.

Voor woensdag wordt regen onderweg verwacht. De hulpdienst raadt wandelaars aan droge sokken mee te nemen, want natte sokken zorgen voor blaren. Wie een poncho aantrekt tegen de regen, moet die meteen na de bui weer uitdoen, anders is er kans op oververhitting, meldt het Rode Kruis.