Zeeland geeft ton subsidie voor moderniseren Bevrijdingsmuseum

De provincie Zeeland verstrekt 100.000 euro subsidie aan het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp op Zuid-Beveland. Gedeputeerde Harry van der Maas (museumbeleid) noemde het museum dinsdag “heel belangrijk, omdat er wordt verteld over het DNA van Zeeland, met aandacht voor heden en verleden”.

Verder zei Van der Maas dat het museum “een heel aansprekend plan” heeft met het oog op de toekomst. Het Bevrijdingsmuseum wil zich ontwikkelen tot een modern museum waar ruimte is voor de Zeeuwse verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Ook wil het museum inspelen op actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

In samenwerking met een professionele mediastudio gaat het museum vijftien Zeeuwse getuigenissen over de Tweede Wereldoorlog in Zeeland opnemen. De geïnterviewden zullen ingaan op oorlog en vrede en op herinneringen aan de oorlogstijd en hoe die doorwerken tot op de dag van vandaag.

Verder zet het museum in op het digitaliseren van de collectie. Het gedigitaliseerde materiaal zal op diverse (nationale) platforms aangeboden worden en ook worden gebruikt voor het ontwikkelen van een lesmodule voor het basisonderwijs. Van der Maas: “Door die digitalisering kan je straks ook buiten het museum de collectie bekijken, zelfs tot in Amerika.”

Het Bevrijdingsmuseum Zeeland is in oktober 2009 geopend. Het museum is ontstaan uit de particuliere collectie van Kees Traas die afkomstig is uit Nieuwdorp. Traas bouwde een collectie van tienduizenden voorwerpen op, nadat hij een Canadese helm had gekregen die in 1944 op de Sloedam was gevonden.