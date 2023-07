Rode Kruis: kou overvalt Vierdaagselopers

Hulpverleners van het Rode Kruis hebben het vrijdagmorgen erg druk in de eerste behandeltent op de route van de laatste Vierdaagsedag. De wandelaars zijn overvallen door kou en mist, aldus een woordvoerder. Sommige lopers komen huilend van kou en vermoeidheid bij de tent aan.

Een kleine 40.000 lopers zijn vrijdag begonnen aan de laatste wandeldag die eindigt met de intocht op de Nijmeegse St. Annastraat, ook wel Via Gladiola genoemd. Het is vrijdagmorgen aanzienlijk kouder dan op de eerste drie wandeldagen. Dinsdag en woensdag kwam de middagtemperatuur in de regio Nijmegen nog flink boven de 25 graden uit.

Het Rode Kruis heeft op de eerste drie dagen extreem veel blaren geprikt, veel meer dan in andere jaren. Vrijdag melden zich vooral lopers met stijve spieren door de kou en knieklachten. Op de laatste dag van de Vierdaagse vallen er gewoonlijk nog maar enkele honderden lopers uit.