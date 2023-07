Boekenkoepel komt vanwege Pride Amsterdam met regenbooggedicht

Boekenkoepel CPNB presenteert vrijdag een speciaal ‘regenbooggedicht’ ter gelegenheid van Pride Amsterdam volgende week. Het gedicht sluit aan bij het thema van de Pride dit jaar, #YouAreIncluded.

Het werk heet Ergens en is geschreven door Rachel Rumai Diaz, schrijver, dichter en performancekunstenaar. “Ik hoop met dit gedicht mensen een hart onder de riem te steken, met alle zorgwekkende ontwikkelingen om ons heen”, stelt de schrijfster. “De haat en onveiligheid in de samenleving vind ik heel eng. Ik blijf hoop houden dat de hatelijke geluiden ooit, over een jaar of honderd, zijn uitgestorven.”

Nederland bleek in mei weer verder te zijn gezakt op de Europese ranglijst die wetgeving en beleid om lhbti’ers te beschermen vergelijkt. Het CPNB wil voortaan elk jaar een regenbooggedicht lanceren, in de week voorafgaand aan de Pride.