Verdachte van dodelijk ongeval A12 was onder invloed

De politie heeft een 36-jarige man uit Zeist opgepakt op verdenking van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk dinsdag op de A12 tussen Ede en Arnhem. De vrachtwagenchauffeur was onder invloed van drugs volgens de politie. Bij het ongeluk kwam een 74-jarige Duitse automobilist om het leven.

Dinsdag kwamen de vrachtwagen en de auto met elkaar in botsing op de A12 ter hoogte van Oosterbeek. De Duitse bestuurder van de auto overleed ter plekke. Het ongeluk veroorzaakte een grote ravage, waardoor de snelweg tot het begin van de avond in de richting Arnhem helemaal was afgesloten. Dat leidde tot lange files en veel oponthoud in de wijde omtrek.

De vrachtwagenchauffeur zit nog vast en wordt verhoord, aldus de politie.