Nog steeds vuurhaarden en veel rook aan boord vrachtschip

Op het vrachtschip ten noorden van Ameland zijn nog steeds vuurhaarden te zien en is veel rookontwikkeling, meldt de kustwacht. Volgens een woordvoerder is het daardoor nog niet mogelijk bergers aan boord van het schip te laten, die nodig zijn om het weg te kunnen slepen.

De situatie is op dit moment stabiel, zegt de zegsman. De noodverbinding die nu is gemaakt, is bedoeld om het schip op zijn positie te houden. “Die is niet geschikt om te gaan slepen. Op het moment dat je dat grote schip van 200 meter lang op een andere plek wilt krijgen, dan heb je echt een grotere sleepboot nodig met grotere sleepkabel en dan moeten er mensen aan boord om dat te bewerkstelligen.” Hoewel die mensen gewend zijn onder moeilijke omstandigheden te werken, is dat volgens de kustwacht nu nog niet aan de orde.

Op dit moment kijken de kustwacht, Rijkswaterstaat en een bergingsmaatschappij naar wat het beste plan van aanpak is. “Er zijn extra mensen en materieel onderweg richting onze noodsleper Guardian om te kijken naar wat de situatie aan boord is en hoe er veilig een sleepverbinding tot stand kan worden gebracht”, aldus de woordvoerder. Hij kan niet zeggen hoe lang het nog duurt voordat hier meer duidelijkheid over komt. “Het kost tijd om mensen daar te krijgen en goede berekeningen te maken. De veiligheid staat voorop.”

Mocht het vrachtschip kunnen worden weggesleept, dan is nog niet duidelijk naar welke haven het gaat. De kustwacht houdt er ook nog steeds rekening mee dat het zal zinken. “Dat zorgt natuurlijk voor enorme schade, ook voor het milieu”, erkent de woordvoerder. Ook is er een zogeheten oliebestrijdingsvaartuig van Rijkswaterstaat onderweg, dat kan worden ingezet als er olie gaat lekken. Het gaat om het ms. Arca, die twee veegarmen van elk vijftien meter lang heeft. Met de veegarmen kan de olie afgevangen worden om te voorkomen dat die zich verder verspreidt.