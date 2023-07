Geen of nauwelijks Nederlandse verwanten bemanning brandend schip

Naar verwachting hebben de 23 bemanningsleden van het vrachtschip dat in de nacht van dinsdag op woensdag in brand vloog op zo’n 27 kilometer ten noorden van Ameland geen of nauwelijks verwanten in Nederland. Verwanten die geen contact kunnen krijgen met hun “betrokken familielid”, kunnen contact opnemen met de scheepsagent Maripro. Dat melden de veiligheidsregio’s van Drenthe, Friesland en Groningen.

Alle 23 bemanningsleden zijn van het brandende vaartuig gehaald. Een van hen is overleden en er zijn meerdere gewonden. Zeven bemanningsleden sprongen overboord en werden opgepikt door vaartuigen ter plaatse, de rest werd met helikopters van de kustwacht van boord gehaald, meldde de Kustwacht eerder.

In Drenthe landden bij Groningen Airport Eelde twee helikopters met in totaal zestien slachtoffers, aldus de veiligheidsregio’s. Zij zijn vervoerd naar ziekenhuizen in Emmen, Groningen en Drachten. De overige zeven slachtoffers, onder wie het slachtoffer dat overleed, kwamen in Lauwersoog aan wal. Deze gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Drachten en Leeuwarden. De gewonden worden behandeld voor ademhalingsproblemen, brandwonden en botbreuken.

Maripro is de vertegenwoordiger van de rederij van het schip in Nederland. De organisatie ontvangt later op woensdag een overzicht van de plek waar ieder bemanningslid wordt behandeld, aldus de veiligheidsregio’s. Maripro wilde woensdagmiddag geen verdere informatie verstrekken. “Er is iets verschrikkelijks gebeurd. We moeten eerst kijken wat er aan de hand is”, aldus directeur Arie Boer van de organisatie, die verder niet wilde reageren.