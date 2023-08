Topman Boskalis: Fremantle Highway moest snel naar haven

De brand op de Fremantle Highway is heel fel geweest en heeft het vrachtschip dusdanig beschadigd dat het snel naar een haven moest. Dat zegt Peter Berdowski, topman van maritiem dienstverlener Boskalis. Ook de slechte weersvooruitzichten maakten dat het schip spoedig naar een haven moest, zegt hij.

“Het weer op de Noordzee is best wel onstuimig. Dan is het lastig een dood schip op zijn plek te houden. Uit ervaring weten we dat sleepverbindingslijnen bij zwaar weer kunnen breken. Dan kan het schip op drift raken en had het naar de Waddeneilanden kunnen gaan. Dat zou redelijk rampzalig zijn.”

SMIT Salvage, een dochterbedrijf van Boskalis, voert met Multraship Towage & Salvage uit Terneuzen de berging van het schip uit. Het schip kwam begin van de middag aan in de Eemshaven in Groningen. De eigenaar van de Fremantle, het Japanse Shoei Kisen Kaisha, wil dat het deel van de lading dat nog intact is uit het schip gehaald wordt, het schip stabiel wordt en gereed komt voor vervolgtransport, aldus de topman. Leendert Muller, managing director van Multraship, laat weten dat er nog dagen geïnspecteerd zal worden: “Alles dat op het schip gebeurt is afhankelijk van de veiligheid aan boord.”

Het slepen van de Fremantle is volgens Berdowski “ongelooflijk snel gedaan”. Boskalis heeft volgens hem wel eens “voor hetere vuren gestaan”, maar een brand op een schip met auto’s is altijd lastig, omdat branden dan onvoorspelbaar zijn. Bovendien zijn branden door elektrische accu’s “notoir grillig”. Bijna 500 van de 3784 auto’s op het schip waren elektrisch. “Het is een soort drijvende parkeergarage, alles zit dicht op elkaar. Een elektrische auto kun je niet blussen, alleen in water onderdompelen of het vuur laten uitbranden.” Daarvoor heeft Boskalis het schip steeds van buitenaf gekoeld door tegen de romp aan te blussen.

“We hebben een inspectie gedaan vanaf dek vijf, het oprijdek. Daaruit bleek dat dek één tot en met vier redelijk onbeschadigd zijn. Maar naarmate je naar boven komt is het erger. Dek acht is heel zwaar beschadigd en deels ingestort. Dat reflecteert hoe fel de brand is geweest”, zegt de topman.

Schade-experts moeten bepalen of het schip total loss is. Vervolgens moet de eigenaar besluiten of het schip naar een werf gesleept wordt, gerepareerd wordt of gesloopt. “Dat kan niet in de Eemshaven”, zegt Berdowski. De eigenaar bepaalt waar dat gaat gebeuren.

Schattingen over eventuele schade wilde de topman nog niet geven. “De kosten voor het bergen an sich vallen mee, dan heb je het over een aantal schepen en een aantal dagen. Dat zijn geen tientallen miljoenen.”