Waddenvereniging opgelucht, maar zorgen over scheepvaart blijven

De Waddenvereniging is “blij en opgelucht” dat het gehavende schip Fremantle Highway veilig naar de Eemshaven is gebracht. De Waddenzee is daarmee “ontsnapt aan een grote milieuramp”, concludeert de vereniging. Die blijft zich wel “grote zorgen maken” over de scheepvaart ten noorden van de Waddeneilanden. Die blijft risico’s met zich meebrengen voor natuur en milieu.

“De vaarroutes ten noorden van de Waddeneilanden behoren tot de meest druk bevaren scheepvaartroutes ter wereld”, brengt de Waddenvereniging in herinnering. De organisatie vindt dat het kwetsbare gebied, dat de status van Unesco Werelderfgoed heeft, zo goed mogelijk tegen schade moet worden beschermd.

De vereniging ziet “een opeenstapeling van risico‚Äôs op incidenten”, van het toenemende vervoer van elektrische auto’s tot de komst van nieuwe windmolenparken. Ook die infrastructuur op zee is niet zonder gevaren, zoals vorig jaar bleek toen een op drift geraakt schip op de Noordzee tegen de fundering van een transformatorplatform botste.

In 2019 ging het op grote schaal mis rond de Waddeneilanden, toen het schip MSC Zoe in een storm honderden containers verloor. De Waddenzee veranderde toen in enkele uren “in een heuse afvalbult”, zoals de Waddenvereniging het omschrijft.

Het beschermen van de Waddenzee is een “ingewikkeld vraagstuk”, erkent de vereniging. Die pleit ervoor om zo snel mogelijk een goed antwoord te geven op alle vragen die hierover leven. “Is het sluiten van de zuidelijke scheepvaartroute de oplossing? Is het veiliger om alle schepen door de smallere noordelijke route te laten varen? Juist de plek waar de meeste windmolenparken zijn gepland?”, somt de organisatie er een aantal op. Die vragen hadden eigenlijk “gisteren al beantwoord moeten zijn”, klinkt het.