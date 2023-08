Ook Nederlandse scouts onwel door hitte op Wereldjamboree Korea

Meerdere Nederlandse scouts zijn woensdag behandeld in een noodhospitaal op het terrein tijdens en na de openingsceremonie van de Wereldjamboree in Zuid-Korea. Het gaat om acht deelnemers die onwel waren geworden door de hitte, zegt Iris Brummelhuis, woordvoerster van Scouting Nederland. Twee van hen zijn daarna doorgestuurd naar een ziekenhuis buiten het evenemententerrein.

Het is uitzonderlijk warm en nat in Saemangeum, de plek in Zuid-Korea waar de Wereldjamboree wordt georganiseerd. Tot 12 augustus komen daar 43.000 scouts samen uit bijna 160 landen. De temperatuur liep er al op tot 38 graden.

Brummelhuis benadrukt dat de meeste jonge deelnemers, in de leeftijd van 14 tot 17 jaar, het ondanks de hitte en overvloedige regenval juist erg naar hun zin hebben. “We krijgen vooral heel veel positieve reacties binnen”, zegt zij. Maar ze geeft toe dat het voor de oudere vrijwilligers, die het evenement in goede banen helpen leiden, wel “pittig” is. “Maar we hebben heel veel respect voor hoe zij het oppikken.”

In totaal werden volgens persbureau Reuters tot nu toe minstens vierhonderd deelnemers aan de Wereldjamboree onwel door hitte en uitdroging. Een lid van de Nederlandse delegatie schetste donderdag tegen NOS Radio 1 Journaal een beeld van een chaotische situatie. Hij wees onder meer op problemen met veel stekende insecten. Ook waren er volgens hem aanvankelijk te weinig schaduwplekken op het terrein en was er te weinig drinkwater voorhanden. Die laatste twee problemen zijn inmiddels opgelost, zei hij.

Scouting Nederland bevestigt dat er inderdaad erg veel muggen op het terrein zijn, doordat het er zowel nat als warm is. Het vlakke land waarop de Wereldjamboree wordt georganiseerd ligt in een polder aan de westkust van Zuid-Korea. De deelnemers verblijven er in tenten.

Volgens Brummelhuis is de situatie inmiddels echter onder controle en staat de Nederlandse delegatie in nauw contact met de Nederlandse ambassade en de organisatie van de Wereldjamboree. De basisvoorzieningen zijn op orde, benadrukt zij, maar door de niet aflatende hitte “moet er wel continue worden gekeken naar wat er nog meer nodig is”.