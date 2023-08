Nieuw opvangschip komt komende nacht aan in Velsen

Om vluchtelingen op te vangen komt in de nacht van dinsdag op woensdag in Velsen-Noord een ‘nieuw’ zeecruiseschip aan. Dat meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dinsdag. Het schip komt te liggen aan de VOB-kade in Velsen-Noord, waar eerder een groter opvangschip lag dat op 1 juli is vertrokken.

De Ocean Majesty is bedoeld voor de tijdelijke huisvesting van maximaal driehonderd aan de IJmondregio verbonden vluchtelingen en statushouders die op een woning wachten. Het schip zal vanaf eind augustus mensen opvangen en het schip ligt er tot en met eind december volgend jaar.

De Ocean Majesty is ruim 135 meter lang en is gebouwd in 1966. Het vaart onder Portugese vlag en is eigendom van de Griekse rederij Majestic Marine Company. Net als de voorganger, de Silja Europe, wordt dit schip zo spoedig mogelijk aangesloten op walstroom.

De Silja Europe ligt sinds 1 juli in de Merwehaven in Rotterdam-West als tijdelijke doorstroomlocatie. Volgens de gemeente blijft de boot daar voorlopig anderhalf jaar liggen. Er kunnen 1500 mensen op gehuisvest worden. Op de boot is plek voor duizend statushouders die in Rotterdam moeten komen wonen. Ook ongeveer vijfhonderd aanstaande inwoners van andere gemeenten in de regio kunnen er terecht.