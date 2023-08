Yeşilgöz neemt afstand van woorden partijgenoot Kamp over Omtzigt

Beoogd VVD-leider Dilan Yeşilgöz neemt afstand van de woorden van haar partijgenoot en VVD-mastodont Henk Kamp. Die zei in een radio-uitzending van het programma WNL Haagse Lobby dat Pieter Omtzigt “al in een burnout raakte door fractiewerk” en nooit regeringsverantwoordelijkheid heeft genomen. Het leidde tot een storm van kritiek.

Omtzigt denkt momenteel na of en zo ja hoe hij mee gaat doen aan de verkiezingen in november dit jaar. Kamp heeft daar geen vertrouwen in, zei hij in de uitzending. “Ik denk dat de belasting voor hem heel erg groot is, en ik kan me moeilijk voorstellen dat hij daar aan begint.”

“Deze woorden hadden wat mij betreft niet gehoeven”, laat Yeşilgöz weten op X, voorheen Twitter. “Laat mensen in rust hun eigen beslissingen nemen.” Ook wil ze zich vooral richten op de problemen in Nederland, “in plaats van de hele tijd met elkaar bezig te zijn”.