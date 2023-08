Negentien dagen weinig tot geen treinverkeer op Flevolijn

Door werkzaamheden aan het spoor is er vanaf aanstaande zaterdag tot en met 3 september weinig tot geen treinverkeer mogelijk op de Flevolijn (Weesp-Lelystad), meldt de NS. Reizigers moeten in die periode rekening houden met dertig minuten extra reistijd. Rondom het weekend dat Lowlands plaatsvindt, rijden de treinen wel.

Van 12 tot en met 17 augustus 10.30 uur rijden er geen treinen tussen Weesp/Naarden-Bussum en Almere Oostvaarders. Het treinverkeer op het tweede deel van het traject, tussen Almere Oostvaarders en Dronten, is van 22 augustus tot en met 3 september gestremd. Reizigers die met de Intercity tussen Groningen/Leeuwarden en Amsterdam reizen, kunnen omreizen via Amersfoort.

Daarnaast ligt op 22 en 31 augustus en 2 en 3 september het treinverkeer tussen Almere Centrum en Almere Oostvaarders plat. De NS zet stop- en snelbussen in op het gehele traject gedurende de negentien dagen dat de werkzaamheden plaatsvinden.

Lowlands is per trein en pendelbus goed bereikbaar vanaf 17 augustus na 10.30 uur. De pendelbussen vertrekken vanaf de stations van Dronten en Lelystad. Festivalgangers uit de richting Noord-Holland die al vroeger hun tentje op willen zetten, moeten omreizen of een snelbus en Sprinter nemen naar Lelystad.

NS adviseert reizigers om voor vertrek hun reis te plannen in de NS-app of op de website.