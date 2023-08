Utrecht vindt huurders voor gekraakte panden, ‘later dan gehoopt’

De krakers van vijf leegstaande woningen aan de Croeselaan in Utrecht moeten binnenkort plaatsmaken voor mensen die tijdelijk in de panden gaan wonen. De gemeente Utrecht zegt dat afgelopen vrijdag “matches” zijn gevonden met tijdelijke huurders die dringend een woning nodig hebben, zoals statushouders en mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang. Zij krijgen binnenkort de sleutel van de woningen. Over de precieze datum kan een gemeentewoordvoerder nog niets zeggen.

De driehoek van burgemeester, politie en justitie ziet momenteel geen aanleiding om de panden nu al te ontruimen, laat een woordvoerder van de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma weten. Wel is de gemeente in gesprek met de krakers om te kijken naar “alternatieve oplossingen”. Daar kan ook een vrijwillig vertrek onder vallen.

De krakers bezetten de woningen aan de Croeselaan afgelopen zondag, tijdens een demonstratie van actiegroep Woonprotest Utrecht op het aangrenzende Jaarbeursplein. “Wij eisen een stop van de onnodige verkoop, sloop en leegstand van sociale huurwoningen”, zei de organisatie toen.

De gekraakte sociale huurwoningen aan de Croeselaan staan op de lijst om te worden gesloopt. Hetzelfde geldt voor tientallen andere panden in het Beurskwartier bij het station. Het is de bedoeling dat er 2500 nieuwe woningen voor in de plaats komen, waarvan een derde sociale huur.

Tot 1 april waren de woningen aan de Croeselaan in bruikleen van leegstandbeheerder Ad Hoc. Volgens de woordvoerder van burgemeester Dijksma duurde het organiseren van de tijdelijke verhuur daarna langer dan de gemeente van tevoren had gehoopt, omdat de gemeente de woningen wilde verhuren aan urgent woningzoekenden. “Voor zowel de gemeente (in de rol van eigenaar van de woningen), als voor de beheerder van de woningen en voor de betrokken (zorg)partners is dit iets nieuws. Dit willen we heel zorgvuldig doen”, meldt hij in een verklaring.

Ondertussen is de gemeente bezig met een aangifte tegen de krakers. Die is nog niet ingediend, zegt de woordvoerder van Dijksma.