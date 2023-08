De overledene die maandagavond werd gevonden bij een brand in Groningen is niet omgekomen door een misdrijf. Dat meldt de politie dinsdagochtend op X, het voormalige Twitter.

Maandagavond rond 23.00 uur vonden brandweerlieden het lichaam in een wooncomplex op de Folkingedwarsstraat, waar op de eerste verdieping een brand woedde. De politie wil verder niks kwijt over de identiteit van de dode, of over de toedracht van het overlijden.