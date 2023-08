MIVD en AIVD op zoek naar beste ‘dataknallers’ van Nederland

Een weekend lang ‘data knallen’ op een geheime locatie in Nederland. Wie dit aanspreekt wordt door de inlichtingendiensten AIVD en MIVD uitgenodigd om 18 en 19 november mee te doen aan een hackathon.

De inschrijving is inmiddels open.

Dataknallers gezocht

Doel is om mensen met affiniteit voor data science en software engineering kennis te laten maken met het datagerelateerde werk van de diensten. Bij een hackathon gebeurt dat op een vrijblijvende en ludieke manier. De deelnemers bedenken hierbij in een klein team in korte tijd creatieve oplossingen voor technische vraagstukken. Zij gaan vervolgens aan de slag om een prototype van een nieuw programma te ontwerpen.

De deelnemers worden hiervoor een weekend lang ‘opgesloten’ op een geheime locatie in Nederland. Of het nou gaat om ervaren professionals, studenten of ‘self taught coders’, iedereen is welkom. Zij krijgen het hele weekend persoonlijke begeleiding van medewerkers van beide inlichtingendiensten. Deelname is gratis en er wordt gezorgd voor eten en een slaapplaats.

Aan het einde van het weekend presenteren alle teams hun ideeën en prototypes aan elkaar. Een jury van inlichtingen- en data-experts beslist wie er met de hoofdprijs naar huis gaat.

Kennismaken

Bij de AIVD en MIVD bestaan veel technische uitdagingen op het gebied van data engineering en data science. De hackathon helpt de diensten om kennis te maken met technische mensen van buiten, om zo samen kennis en ideeën uit te wisselen.

Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 4 oktober aanmelden via aivd.nl/hackathon. Daar valt ook meer informatie te vinden.

