Politie onderzoekt dood cliënt in zorginstelling in Groesbeek

De politie onderzoekt de dood van een 60-jarige man die woonde in de zorginstelling Kemnade Werkenrode, in Groesbeek bij Nijmegen. Het is niet duidelijk of deze man een natuurlijke dood is gestorven, zo bevestigt een woordvoerster van de instelling na berichtgeving van Omroep Gelderland.

Kemnade Werkenrode maakt deel uit van zorgorganisatie Pluryn, die op veel locaties in het midden en oosten van het land huizen voor jeugd, jongvolwassenen en oudere mensen heeft. Kemnade Werkenrode is voornamelijk bestemd voor jonge volwassenen vanaf 16 jaar, die naast een lichte verstandelijke beperking ook ernstige gedragsproblemen hebben. Er wonen ook wat oudere mensen, aldus de woordvoerster. De cliënten wonen in een woongroep, maar hebben elk een eigen kamer.