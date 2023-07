Gelderland laat zich zien als regenboogprovincie

Provincies Gelderland en Noord-Holland varen zaterdag 5 augustus 2023 samen mee met de 26e editie van de Canal Parade op de Pride Amsterdam 2023. Twee provincies op één boot, met dezelfde boodschap en uitstraling: wij zijn Regenboogprovincies!

Door deel te nemen aan de Canal Parade laten ze zien waar ze voor staan: een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn en mee kan doen. Gelderland is sinds 2016 regenboogprovincie en zet zich in voor meer veiligheid en acceptatie van LGBTQIA+ inwoners.

Let’s Embrace!

De provincieboot van de provincies Noord-Holland en Gelderland heeft als centrale thema dit jaar ‘Let’s Embrace’ Met een omhelzing maken wij gelijkwaardigheid en inclusie tastbaar. Inwoners uit de LGBTQIA+-gemeenschap konden zichzelf samen met iemand opgeven bij wie ze zich veilig en geliefd voelen. In totaal varen er dit jaar 40 inwoners uit Gelderland mee, waaronder Casper, Claudia en Robert.

Casper en Howard

Casper nomineerde zijn vriend Howard: “In het verleden bezochten we soortgelijke evenementen in Gelderland maar die bestaan niet meer. Howard heeft de afgelopen tijd veel mee gemaakt, daarom wil ik hem op deze manier verrassen.”

Claudia en Robbin

Claudia nomineerde haar zoon Robbin: “Mijn zoon heeft altijd gezegd: “Als ik op zo’n boot mee zou kunnen varen dat zou echt de bomb zijn!” Ik gun hem dit en dat ik daar deel van kan en mag uitmaken vind ik super.”

Robert, Christien en Marcel

Robert nomineerde zijn collega’s Christien en Marcel. “Wij zijn WagaStorm: een Wageningse organisatie die zich in de breedste zin inzet voor diversiteit, inclusie en respect in de samenleving. Dit doen we op geheel eigen wijze. Bij dit initiatief van de provincie Gelderland kunnen we natuurlijk niet ontbreken!”

