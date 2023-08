OM: schutter bij poging liquidatie ’tattookiller’ is herkend

Een 20-jarige man uit Lelystad zou in januari 2022 geschoten hebben op Cor P. Dat meldde het Openbaar Ministerie dinsdag op een inleidende zitting in de rechtbank in Zwolle. De voortvluchtige ’tattookiller’ raakte in de Dominicaanse Republiek zwaargewond bij de aanslag.

De nu 40-jarige Cor P. werd in januari 2022 door twee mannen vanaf een scooter beschoten terwijl hij met zijn auto in Las Terrenas in de Dominicaanse Republiek reed. P. overleefde de aanslag, maar raakte wel zwaargewond. De 22-jarige Francis S.B. en de 23-jarige Jordi van der S. werden door het OM al verdacht van betrokkenheid bij deze mislukte aanslag. Met de aanhouding van de 20-jarige Damien B. in Lelystad en de 21-jarige Isah B. in Rotterdam op 28 juni zijn daar twee verdachten bij gekomen.

Damien B. is de schutter, zei een van de officieren van justitie. “Beide mannen zijn door diverse getuigen op beelden van het incident herkend”, aldus de officier. De naam van B. werd anoniem getipt nadat beelden van de moordaanslag in het tv-programma Opsporing Verzocht waren getoond. Een van de daders heeft een gouden tand. “Damien B. heeft dat ook”, zei de officier.

Cor P. was op het moment van de aanslag voortvluchtig en werd snel naar Nederland gehaald. Tegen hem loopt nog een zaak in hoger beroep over de moord op Onno Kuut. Die moord zou gepleegd zijn door een team dat zich de ’tattookillers’ noemt.

De liquidatiepoging is onderdeel van de grote strafzaak 26Woltz. In dat onderzoek draait het ook om de vondst van een grote wapenopslag in Alphen aan den Rijn. Het wapen dat gebruikt is bij de moord op Peter R. de Vries kwam vermoedelijk uit die opslag, meldde het OM eerder. De van de moord op de journalist verdachte Pool Krystian M. verbleef eerder in een flat in Den Haag waar ook Robert M. (40) en Pawel J. (29) woonden. Deze twee Polen worden verdacht van diverse mishandelingen en pogingen daartoe. Een van de vermeende doelwitten in 2021 was de ex-zwager van Ridouan Taghi.

Robert M. bood dinsdag op de zitting excuses aan “aan de mensen die ik pijn heb gedaan. De veertien maanden in detentie hebben me aan het denken gezet”.

De strafzaak wordt vanaf 1 september inhoudelijk behandeld.