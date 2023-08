Ontvangers ‘onterechte’ waarschuwing klimaatprotest op gesprek

De Koninklijke Marechaussee (KMAR) heeft deze week meerdere mensen op gesprek uitgenodigd die zeggen dat ze ten onrechte een waarschuwingsbrief hebben gekregen over een klimaatprotest op Schiphol. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie, dat de brieven verzond op basis van informatie die de KMAR had aangeleverd, laat weten dat zich tot nog toe zeven ontvangers hebben gemeld die stellen dat ze niet bij het protest waren.

Tijdens de demonstratie van 5 november vorig jaar gingen honderden klimaatactivisten een afgesloten deel van Schiphol op om privéjets te hinderen. Vijf van hen worden vervolgd omdat ze zich hadden vastgeketend aan landingsgestellen en volgens justitie “aanzienlijke schade” veroorzaakten. Het OM stuurde 176 anderen, die op het terrein gewandeld of gefietst zouden hebben, in juli een waarschuwingsbrief.

In de brief stond stellig: “Vastgesteld kan worden dat u het terrein van de luchthaven Schiphol wederrechtelijk bent binnengedrongen en daar vervolgens bent verbleven.” Diverse ontvangers reageerden verbaasd, omdat ze naar eigen zeggen helemaal niet aan het protest hadden deelgenomen. Een van hen is bestuurskundige Kirsten Verdel. Zij ging in op de uitnodiging, omdat ze onder meer wil weten “hoe ze mij geïdentificeerd denken te hebben”. Mocht dat met gezichtsherkenning zijn gebeurd, dan kan de software volgens Verdel “meteen in de prullenbak”.

Het OM wil nu niet in detail treden over de zaken. “De KMAR treedt in contact met deze mensen en op basis van de bevindingen zal het OM beslissen wat er met de klachten moet gebeuren”, zegt de woordvoerster. Daarbij is het volgens haar behulpzaam als de betrokkenen informatie meenemen die bevestigt dat ze elders waren. “Dat is geen verplichting”, benadrukt ze.

Verdel heeft intussen een bericht ontvangen van een betrokken officier van justitie, die schrijft: “Dit lijkt niet te lopen zoals het met mij is afgesproken. Dat ga ik uiteraard uitzoeken.” De woordvoering van het OM bevestigt dat een mail van die strekking is verstuurd.

“We hebben gezien dat er wat ophef is”, zegt de woordvoerster verder. Vorige maand schreef het OM al in een persbericht: “Als er mensen inderdaad niet aanwezig waren, dan is dat betreurenswaardig en zullen er excuses volgen. Uiteraard zullen dan ook alle geregistreerde gegevens worden vernietigd.” Wanneer de betrokkenen uitsluitsel krijgen is nog onduidelijk. “We streven naar zo snel mogelijk”, aldus de woordvoerster.