Ruim 90 procent leden GL en PvdA steunt leiderschap Timmermans

Frans Timmermans kan op flinke steun rekenen voor zijn leiderschap van de samenwerking tussen GroenLinks en de PvdA. Van de bijna 38.000 leden die hun stem uitbrachten, steunt 92 procent zijn kandidatuur. In totaal bracht 51,5 procent van alle leden een stem uit.

Er waren geen tegenkandidaten, maar leden konden zich wel uitspreken of zij voor of tegen Timmermans lijsttrekkerschap zijn. Het is niet bekend hoe de steun verdeeld is tussen GroenLinks- of PvdA-leden, meldt een woordvoerder.

Eerder was de achterban al positief over samenwerking van beide partijen: bijna 92 procent van de GroenLinks-leden steunde de samenwerking, bij de PvdA was dat 88 procent. Dat hier wel bekend is hoe de verschillende achterbannen hebben gestemd, komt omdat de partijen toen ieder een eigen referendum hielden. Het referendum voor het lijsttrekkerschap van Timmermans werd door beide partijen gezamenlijk georganiseerd, en omdat de stemming geheim is kan niet worden achterhaald of iemand lid is van de ene of de andere partij.

Eerder noemde de lijsttrekkerscommissie Timmermans “de ideale kandidaat om overtuigend het gezamenlijke groene én sociale gedachtegoed van GroenLinks-PvdA uit te dragen”. Als Eurocommissaris zette Timmermans zich in voor een grootschalig klimaatpakket en was eerder actief in de Nederlandse politiek, onder meer als buitenlandminister. Dinsdagavond gaat Timmermans in gesprek met leden van beide partijen.