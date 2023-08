SGP-leider Van der Staaij verlaat na 25 jaar landelijke politiek

SGP-leider Kees van der Staaij neemt in november na 25 jaar afscheid van de landelijke politiek, meldt hij in een verklaring. SGP-Kamerlid Chris Stoffer volgt Van der Staaij op als partijleider. Hij neemt na het zomerreces al de voorzittershamer over tijdens de eerste vergadering van de drie man sterke SGP-fractie.

Van der Staaij kwam in 1998 als 29-jarige in de Tweede Kamer en in 2010 volgde hij Bas van der Vlies op als partijleider. Vanwege zijn ruime ervaring wordt hij gezien als nestor met veel kennis over de regels en procedures van de Kamer.

Ook staat hij bekend om zijn welsprekendheid en zijn humor. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen nam Van der Staaij vaak rekwisieten mee, waarmee hij zijn betogen kleur gaf. Tijdens de laatste APB’s liet hij als “verrassing” het schilderij De Toren van Babel van Pieter Bruegel aanrukken. Toen werd gevraagd of het werk origineel was, antwoordde hij: “ik kan u vertellen… het is als twee druppels water.”

Voor hem is nu “een tijd van gaan” gekomen. Ook zegt hij uit te kijken naar een leven “buiten de opslokkende wereld van de politiek”. Hij omschrijft het als “tropenjaren” waarbij de druk steeds verder toenam om “altijd alert en beschikbaar te zijn”. Daarnaast trok het werk een wissel op zijn gezin. Hij heeft een vrouw en twee uit Colombia geadopteerde kinderen. Hij heeft zich vaak sterk gemaakt voor adoptie en schreef er onder meer het boek Liefs uit Bogotá over.

De SGP’er weet nog niet wat hij hierna gaat doen. “Ik zie ernaar uit om op welke manier dan ook bij te kunnen dragen aan onze samenleving vanuit de waarden waarin ik nog even vurig geloof als toen ik 25 jaar geleden de Kamer mocht binnenkomen.”

Nu is Geert Wilders het langstzittende Kamerlid. Ook hij kwam in 1998 in de Kamer. Op enige afstand volgt Pieter Omtzigt, die sinds 2003 Kamerlid is.

Met het aangekondigde vertrek van Van der Staaij hebben inmiddels al 34 Kamerleden gezegd niet door te willen na de verkiezingen. Ook vanuit het kabinet hebben meerdere kopstukken laten weten niet terug te keren, onder wie premier Mark Rutte en partijleiders Wopke Hoekstra (CDA, buitenlandminister) en Sigrid Kaag (D66, financiënminister).