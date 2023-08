NS: tienduizenden reizigers aangekomen op station Zandvoort

Zo’n 40.000 mensen zijn vrijdagochtend met de trein aangekomen in Zandvoort voor de Dutch Grand Prix, laat een woordvoerster van de NS vrijdagmiddag weten. Al vroeg in de ochtend was het druk op station Zandvoort en ook op Amsterdam Centraal en Haarlem stonden de perrons vol met racefans. Op het circuit worden dagelijks zo’n 105.000 bezoekers verwacht.

Na het middaguur, toen de eerste training was begonnen, was de grootste drukte in de treinen achter de rug. “Alles is goed verlopen, de sfeer zat er goed in. Soms moesten mensen even wachten op een volgende trein om ook reizigers op volgende stations mee te kunnen nemen”, licht een woordvoerster toe. De NS verdeelde de reizigers gedoseerd over de treinen, omdat mensen vanuit alle hoeken naar Zandvoort willen. Na Amsterdam stopt de trein nog op vier tussenliggende stations, namelijk stations Sloterdijk, Halfweg-Zwanenburg, Haarlem Spaarnwoude en Haarlem. Tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort laat de NS in het raceweekend iedere vijf minuten een trein rijden. Er wordt zo’n driehonderd man extra personeel ingezet.

Behalve de Grand Prix zijn er komend weekend nog andere grote evenementen: Mysteryland in Vijfhuizen en Ground Zero in het Gelderse recreatiegebied Bussloo. Vanwege deze evenementen, de vakantieperiode en werkzaamheden aan het spoor is de dienstregeling op verschillende trajecten in het land aangepast. Zo rijden er tussen Almere Oostvaarders en Dronten, Zaandam en Hoorn, Leeuwarden en Akkrum, Lage Zwaluwe en Roosendaal en Ede-Wageningen en Wageningen bussen in plaats van treinen. Ook op andere trajecten kunnen minder treinen rijden. De NS raadt reizigers aan voor vertrek de reisplanner te raadplegen.