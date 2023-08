Ook in het zuiden begint het nieuwe schooljaar

De zomervakantie is afgelopen voor de kinderen in het zuiden van het land. Ze gaan maandag weer naar school. Vorige week eindigde de vakantie in het midden. Alleen in het noorden zijn de kinderen nog vrij, voor hen begint het schooljaar volgende week.

Onder de regio Zuid vallen heel Limburg en Zeeland, vrijwel heel Noord-Brabant en het zuiden van de provincie Gelderland, waaronder de steden Arnhem en Nijmegen.

Volgend jaar heeft het zuiden als eerste zomervakantie, gevolgd door de regio’s Midden en Noord.