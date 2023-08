Nederland draagt roofkunst over aan Sri Lanka

Staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media tekent maandag in Sri Lanka een overeenkomst waarmee ze zes culturele objecten officieel teruggeeft aan het Zuid-Aziatische land. Het gaat om roofkunst: voorwerpen die tijdens de koloniale bezetting onterecht in Nederlandse handen zijn gekomen.

De voorwerpen waarvoor Uslu maandag in de Sri Lankaanse hoofdstad Colombo tekent, zijn momenteel in bezit van het Rijksmuseum in Amsterdam. Ze komen oorspronkelijk uit Kandy, een stad in het midden van Sri Lanka. Het gaat om gouden en zilveren ceremoniƫle zwaarden (kastanes), twee geweren, een Singalees mes en een in brons gegoten kanon. Het ministerie van OCW verwacht dat de voorwerpen over enkele maanden daadwerkelijk naar Sri Lanka kunnen worden overgebracht.

De teruggave van de roofkunst was begin juli al aangekondigd. Behalve aan Sri Lanka heeft Nederland ook geroofde culturele objecten aan Indonesiƫ teruggegeven. De eigendomsoverdracht daarvan was op 10 juli in Museum Volkenkunde in Leiden.